Prevén más chubascos aislados para este martes y clima caluroso en la región noreste del estado

Este martes, el monzón mexicano sobre el noroeste de México y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California, aunados a inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío en sierras de Durango y Chihuahua. Bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este).

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste y oeste).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y rachas de viento de 30 a 50 km/h en Chihuahua.