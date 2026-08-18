Comienza el juicio por el asesinato de Tupac con grabación policial y la declaración de un testigo

Un antiguo líder de una pandilla callejera orquestó el tiroteo desde un vehículo en marcha contra la estrella del hip-hop Tupac Shakur, en Las Vegas en 1996, como represalia por la golpiza que recibió su sobrino, explicó un fiscal al jurado durante sus alegatos en un juicio por asesinato relacionado con un crimen que permaneció sin resolver durante mucho tiempo y que se convirtió en un momento trascendental en la historia del rap.

Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, está acusado en el condado de Clark, en el estado de Nevada, de un único cargo de asesinato con arma letal.

La fiscalía del condado de Clark inició la presentación desvelando partes de una grabación de Davis en una conversación con la policía en 2008, en la que acepta que viajaba en un vehículo con sus amigos y vio a Shakur como pasajero en un BMW asomándose por la ventana.

También utilizarán como prueba las memorias que Davis publicó en 2019, cuando concedió numerosas entrevistas para promocionar el libro, titulado “Compton Street Legend”.

El acusado habló sobre el papel de la pandilla Crips en la muerte de Shakur y se describió a sí mismo como “uno de los pocos testigos presenciales vivos del asesinato de Tupac”.

David, que se ha declarado inocente, está acusado de liderar a un grupo de hombres para asesinar a Tupac de 25 años, uno de los artistas más influyentes y con mayor éxito comercial del rap, en un tiroteo desde un automóvil en marcha ocurrido en 1996 cerca del Strip de Las Vegas, una de las principales avenidas de la ciudad.

El primer testigo llamado por la fiscalía fue Garry Dale, un policía de Las Vegas que acompañó a Shakur en la ambulancia tras resultar herido la noche del 7 de septiembre, tras acudir a una pelea de Mike Tyson.

Dale contó que acompañó a Shakur en la ambulancia hasta el hospital y que, durante el trayecto, le preguntó quién le había disparado. Según su relato, el rapero respondió que no lo sabía, pero añadió: “Nosotros nos encargaremos de eso”.

El abogado defensor Michael Sandt señaló que, tras 30 años, los investigadores siguen teniendo muy pocas pruebas para sostener su caso.

“Al fin y al cabo, tienen que preguntarse: ¿lo que dicen es verdad o ficción?”, dijo Sandt al jurado.

El asesinato acentuó la imagen de violencia que impregnaba la cultura del hip-hop y sus letras durante la edad de oro del rap “gangsta”, avivando la rivalidad entre los estilosde la costa este y la costa oeste de aquella época.

La policía afirmó, tras la detención de Davis en 2023, que era sospechoso del asesinato desde hacía mucho tiempo, pero que los investigadores carecían de pruebas admisibles suficientes para imputarlo hasta que él mismo comenzó a implicarse en una serie de declaraciones públicas.

Se prevé que el juicio, presidido por la jueza Carli Kierny, dure hasta seis semanas en un juzgado del centro de Las Vegas.

Uno de los testigos podría ser el fundador de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, un antiguo magnate del rap que estaba con Shakur la noche en que fue asesinado y que actualmente cumple una condena de 28 años de prisión por un delito de homicidio no relacionado con el caso.