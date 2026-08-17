Impulsa Gilberto Loya cultura de ética y respeto a los derechos humanos para personal de la SSPE

_-A través del Comité de Ética, el personal de la Fiscalía impartió una cátedra para los elementos_

Con el objetivo de fortalecer una cultura institucional basada en la legalidad, la ética pública y el respeto de los derechos humanos, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, participó en la conferencia “Prevención de la Tortura”, gestionada por el Comité de Ética de la institución, y que se realizó durante este lunes 17 de agosto.

La actividad fue impulsada por el presidente del Comité de Ética, Dr. Ricardo Realivazquez Domínguez, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer una actuación policial y administrativa sustentada en la ética, la responsabilidad, la legalidad y el respeto pleno a los derechos humanos.

La conferencia se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública, y estuvo a cargo de la Lic. Treicy Joselinne Torres Aguirre, Coordinadora de Capacitación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, quien compartió conocimientos y herramientas orientadas a fortalecer la prevención de prácticas que vulneren la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

Durante la jornada se destacó que la prevención de la tortura constituye una responsabilidad permanente de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, por lo que la capacitación y sensibilización del personal representan elementos fundamentales para promover buenas prácticas y consolidar una actuación institucional apegada a los principios de legalidad y dignidad humana.

Asimismo, la SSPE reconoció el respaldo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a través del Lic. Yarynn Gonzalo Vázquez Arias, cuya disposición y colaboración hicieron posible la realización de esta actividad de capacitación.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con la profesionalización permanente de su personal y con la construcción de una institución cada vez más íntegra, profesional y respetuosa de los derechos humanos.