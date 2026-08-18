Demostramos a todo México que sí hay formas de caminar hacia la paz: Maru Campos

Presenta el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, el libro “Centinela”, de su autoría

En el marco de la presentación del libro Centinela, autoría del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la gobernadora Maru Campos afirmó que desde Chihuahua se ha demostrado a todo México que sí hay formas de caminar hacia la paz.

La ceremonia se desarrolló en Palacio de Gobierno, con la presencia de representantes del ámbito político, cultural, social y empresarial.

Tras felicitar al funcionario y reconocer su constancia, dedicación y entrega al servicio público, la mandataria estatal destacó que Chihuahua ha demostrado que existen caminos para avanzar hacia la paz y la seguridad.

“Quiero expresar mi gratitud. Gracias querido Gil, por tu honestidad y transparencia, por ser un ejemplo de entrega al servicio público. Porque sabemos que trabajar en seguridad es difícil: es difícil mantenerse en el camino correcto con transparencia e integridad. Y sobre todo es difícil mantener la esperanza y no darse por vencido”, expresó.

Añadió que es fácil conformarse y perder la esperanza, creer que todo está perdido y que no se puede hacer nada por cambiar la vida de la gente en este tema.

“Desgraciadamente muchos han decidido voltear hacia otro lado. Muchos han decidido pactar con el crimen organizado sin lealtad y sin ningún escrúpulo. Pero tú, Gil, has sabido mantenerte firme, has mantenido la esperanza y has sido ejemplo, e inspiración para muchos”, subrayó la mandataria.

Al presentar su obra, Loya destacó que, aunque Centinela puede parecer a primera vista un libro distante por abordar temas de seguridad pública, también representa una oportunidad para detenerse, reflexionar y dejar constancia de una experiencia.

Afirmó que un libro permite convertir años de trabajo en memoria y transmitir aprendizajes a otras personas y generaciones.

En sus comentarios sobre la publicación, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña y el director de la Facultad de Filosofía Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Javier Contreras, coincidieron en que la publicación ofrece una visión amplia de la seguridad tanto en el estado como en lo general.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

Marcela Herrera; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez; el alcalde de la capital, Marco Bonilla y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Leopoldo Mares.

Además de los titulares de las distintas secretarías del Gobierno del Estado, legisladores y magistrados.