Reconoce Secretaría de Salud labor de Médicos Veterinarios Zootecnistas en protección de la salud pública

En el marco del Día del Médico Veterinario, la Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Salud de Chihuahua, reconoce la labor que desempeñan las y los Médicos Veterinarios Zootecnistas (MVZ) que forman parte del Programa de Zoonosis, en la protección de la salud pública y la prevención de enfermedades.

El personal veterinario desarrolla acciones para reducir riesgos sanitarios, entre ellas, campañas de esterilización, vigilancia y prevención de enfermedades zoonóticas, así como la promoción de la tenencia responsable de animales de compañía.

Estas actividades contribuyen al cuidado de las mascotas y a evitar enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas.

Asimismo, las y los MVZ participan en estrategias para la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores, mediante labores de vigilancia y control sanitario.

La Medicina Veterinaria en el ámbito de la salud pública integra la salud animal, la salud humana y la prevención de riesgos sanitarios bajo el enfoque de Una Salud, que reconoce la relación entre las personas, los animales y el entorno.

La Secretaría de Salud reconoce el trabajo de las y los Médicos Veterinarios Zootecnistas, quienes contribuyen al fortalecimiento de las medidas de prevención y vigilancia sanitaria en beneficio de la población.