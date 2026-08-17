Santiago de la Peña toma ventaja rumbo a la alcaldía de Chihuahua en encuesta de SRC

Chihuahua, Chih.— El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, se coloca como uno de los perfiles más fuertes del PAN rumbo a la elección por la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2027, de acuerdo con una medición de Statistical Research Corporation (SRC) levantada el pasado 15 de agosto.

En un escenario de elección interna del PAN para definir a su candidato, De la Peña encabeza las preferencias con 28.8 por ciento, seguido por César Jáuregui, con 19.7 por ciento, y Manque Granados, con 19.6 por ciento. Más atrás aparecen Rafael Loera, con 8.7 por ciento, y Alfredo Chávez, con 3.5 por ciento.

El resultado coloca a De la Peña 9.1 puntos porcentuales por encima de su competidor más cercano, consolidándolo como el perfil panista con mayor respaldo dentro del escenario planteado por la encuesta.

Pero la medición también muestra un escenario favorable para Acción Nacional en una eventual elección constitucional. Si los comicios para la alcaldía de Chihuahua fueran hoy, Santiago de la Peña obtendría 39.4 por ciento de las preferencias, frente al 28.4 por ciento de Brenda Ríos, considerada en el ejercicio como posible candidata de Morena, PVEM y PT.

La diferencia entre ambos escenarios alcanza 11 puntos porcentuales a favor de De la Peña, mientras que el priista Alejandro Domínguez registra 5.3 por ciento. Un 15.2 por ciento señaló que votaría por otra opción y 11.7 por ciento aún no define su preferencia.

La medición fue realizada mediante 1,000 llamadas telefónicas a personas mayores de 18 años en Chihuahua capital, con un margen de error de ±3.1 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Los resultados representan una fotografía del momento y no una definición de candidaturas; sin embargo, colocan a Santiago de la Peña en una posición competitiva dentro del PAN y muestran que, en el escenario medido por SRC, Acción Nacional mantiene una ventaja importante frente a Morena rumbo a la elección municipal de 2027.