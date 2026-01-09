Un impuesto a los milmillonarios ha hecho que el fundador de Google busque refugio en Miami. Un refugio de 173 millones de dólares

Larry Page, cofundador de Google y segunda mayor fortuna del mundo según Forbes, hace las maletas tras 30 años viviendo en California. No es un capricho. Tras esta decisión hay un motivo de peso: no pagar impuestos.

Sin embargo, el millonario se muda de estado de la forma más millonaria posible, que no es otra que gastarse nada menos que 173,4 millones de dólares en dos mansiones cerca del mar en Miami.

Una casa con nombre y apellidos en Coconut Grove. Según publicaba The Wall Street Journal, el cofundador de Google ha adquirido dos propiedades en Coconut Grove, uno de los barrios más exclusivos y lujosos de Miami, por unos 101,5 millones de dólares y 71,9 millones de dólares respectivamente, lo que suma un desembolso total de 173,4 millones de dólares.

Una de las mansiones se puso a la venta inicialmente por 135 millones de dólares y se extiende sobre una parcela frente al mar de 1,8 hectáreas, cuenta con 13 dormitorios y 15 cuartos de baño, varias piscinas y jardines que rodean la construcción. La mansión fue propiedad de Jonathan Lewis, un conocido filántropo y activista por los derechos civiles que falleció en 2023. La venta de este casoplón conocido en la zona como “Banyan Ridge“, se cerró a mediados de diciembre con importante descuento.

​Un segundo retiro cercano. Tal y como apuntan desde el portal inmobiliario especializado Realtor, sin salir del barrio y a poco menos de cuatro minutos en coche de su residencia principal, el millonario habría comprado una segunda mansión por unos 71,9 millones de dólares.

Esta segunda propiedad también se encontraría en primera línea de mar con vistas a la bahía Vizcaína. En este caso, la construcción cuenta con unos 1.579 metros cuadrados, siete habitaciones y pertenecía a la periodista y escritora Sloan Barnett, heredera del multimillonario George L. Lindemann, según recogía The Wall Street Journal.

Huyendo del impuesto a los millonarios. La apresurada mudanza de Larry Page y otros millonarios de Silicon Valley se produce en el contexto de los planes de California de votar la aprobación de un impuesto que gravaría con el 5% a los patrimonios de más de 1.000 millones de dólares.

De acuerdo con lo publicado por The New York Times, de aprobarse el impuesto, este podría aplicarse de forma retroactiva a aquellos milmillonarios que residieran en California a partir del 1 de enero de 2026. Por tanto, para no ser incluido en ese cómputo, Page ha hecho las maletas para comenzar el año como residente en Florida.

​Los analistas consultados por el medio estadounidense calculan que, teniendo en cuenta que se trata de la segunda fortuna más grande del mundo con una valoración de 270.100 millones de dólares, este impuesto podría suponer una factura fiscal de más de 13.000 millones de dólares.

Siguiendo los pasos de Bezos y Musk. La mudanza de Larry Page no es un caso aislado o extraño. Jeff Bezos hizo lo mismo desde Seattle en 2023, aunque en aquel momento justificó su mudanza a Miami para estar más cerca de la familia y las operaciones de Blue Origin, su empresa aeroespacial.

Bezos también hizo un desembarco por todo lo alto en Florida, comprando varias mansiones en la isla artificial conocida como Billionaire Bunker por unos 237 millones. El cambio de residencia (y de estado) le ha proporcionado un ahorro fiscal estimado de unos 1.000 millones de dólares. Algo similar le sucedió a Elon Musk que, tras su disputa judicial por el pago de su bono salarial de Tesla en Delaware, cambió la sede social de sus empresas y su residencia a Texas, evitando el pago del 13,3% en impuestos sobre plusvalías de California.

Malas noticias para sus vecinos. El éxodo de millonarios procedentes de California está haciendo que los agentes inmobiliarios locales hagan su agosto vendiendo casas de lujo en zonas como Coconut Grove.

Dina Gold Thayer, de Douglas Elliman, explicaba a The Wall Street Journal que “cada dos días, mostramos las casas disponibles a clientes de San Francisco. Todos tienen mucha prisa por comprar para evitar la aplicación retroactiva del impuesto a la riqueza”. Esa prisa por comprar es una oportunidad para los residentes, ya que sus potenciales compradores tenían menos margen de negociación haciendo que los precios de la zona se disparen todavía más.