A propósito de la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, la diputada Joss Vega presentó una iniciativa para incorporar la educación vial práctica y progresiva en las escuelas de Chihuahua, desde preescolar hasta nivel medio superior.

La propuesta contempla reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y a la Ley Estatal de Educación, para que la Secretaría de Educación y Deporte implemente un programa que permita a las y los estudiantes aprender sobre seguridad vial mediante actividades adaptadas a su edad.

“La seguridad vial no empieza cuando obtenemos una licencia de conducir, empieza desde que aprendemos a cruzar una calle. Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes crezcan con conocimientos que les ayuden a cuidarse y también a proteger a los demás”, expresó la legisladora.

Explicó que el programa contempla actividades como circuitos viales, simulaciones y recorridos supervisados, donde las y los alumnos aprendan desde el uso correcto de los pasos peatonales, semáforos, cinturones de seguridad y cascos, hasta los riesgos de conducir a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o utilizando el celular.

También se propone involucrar a madres, padres y docentes, además de establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas, Seguridad Pública y las áreas de Tránsito municipales.

“Muchos accidentes pueden prevenirse si desde pequeños aprendemos a reconocer los riesgos. Lo que una niña o un niño aprende en la escuela también puede llevarlo a casa y compartirlo con su familia. De eso se trata esta propuesta: de formar generaciones más conscientes y responsables para cuidar la vida”, concluyó Joss Vega.