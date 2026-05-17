Un dron ataca una planta nuclear de los Emiratos Árabes Unidos

Un ataque con drones provocó un incendio en las inmediaciones de la única central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos el domingo, en lo que las autoridades calificaron de “ataque terrorista no provocado”. No se culpó a nadie, pero el incidente puso de relieve el riesgo de una nueva guerra, ya que Estados Unidos e Irán dieron señales de estar listos para volver a enfrentarse.

No se reportaron heridos ni fugas radiológicas. Los Emiratos Árabes Unidos, que han acogido defensas aéreas y personal israelí, acusaron recientemente a Irán de lanzar ataques con drones y misiles. Las tensiones han aumentado en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el suministro de energía, controlada por Irán, país sometido a un bloqueo naval estadounidense.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale actuar rápido, o no quedará nada de ellos”, publicó el presidente estadounidense Donald Trump en las redes sociales poco después de una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuyo ataque contra Irán junto con Estados Unidos desencadenó la guerra el 28 de febrero.

Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego ha dado marcha atrás.

“Nuestras fuerzas armadas están listas para la acción, al tiempo que la diplomacia continúa”, declaró Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán, en la televisión estatal.

El alto el fuego sigue siendo precario, y los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz más duradera han fracasado. Además, los combates se han intensificado entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano, a pesar del alto el fuego nominal en la región.

La planta de Barakah puede proporcionar una cuarta parte de la energía de los Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que tres drones sobrevolaron su frontera occidental con Arabia Saudita, mientras que los otros dos fueron interceptados. Se está investigando quién los lanzó. Irán y las milicias chiítas aliadas en Irak han lanzado ataques con drones contra estados árabes del Golfo Pérsico durante la guerra.

El ataque, “ya sea perpetrado por el actor principal o a través de uno de sus intermediarios, representa una peligrosa escalada”, declaró en las redes sociales Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudí condenó el ataque y posteriormente afirmó haber interceptado tres drones que habían entrado desde el espacio aéreo iraquí.

La central nuclear de Barakah, con un coste de 20.000 millones de dólares, fue construida por los Emiratos Árabes Unidos con la ayuda de Corea del Sur y entró en funcionamiento en 2020. Es la única central nuclear del mundo árabe y puede cubrir una cuarta parte de las necesidades energéticas de los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos donde se encuentra Dubái.

El regulador nuclear de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que el incendio no afectó la seguridad de la planta y que “todas las unidades funcionan con normalidad”. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, indicó que el ataque provocó un incendio en un generador eléctrico y que uno de los reactores estaba siendo alimentado por generadores diésel de emergencia.

Es la primera vez que la central nuclear de Barakah, con sus cuatro reactores, es blanco de un ataque en la guerra. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán y contra quienes los Emiratos Árabes Unidos han luchado como parte de una coalición liderada por Arabia Saudí, afirmaron haber atacado la central mientras estaba en construcción en 2017, lo cual Abu Dabi negó.

El programa nuclear de los Emiratos Árabes Unidos es diferente al de Irán y al de Israel

Los Emiratos Árabes Unidos firmaron un estricto acuerdo con Estados Unidos sobre la central nuclear, conocido como el “Acuerdo 123”, en el que se comprometieron a renunciar al enriquecimiento de uranio a nivel nacional y al reprocesamiento del combustible gastado para mitigar cualquier preocupación sobre la proliferación nuclear. Su uranio proviene del extranjero.

Eso es muy diferente del programa nuclear de Irán, que está en el centro de las tensiones de larga data con Estados Unidos e Israel.

Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos, pero ha enriquecido su uranio hasta niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares y se sospecha ampliamente que su programa tuvo un componente militar al menos hasta 2003. Con frecuencia ha restringido el trabajo de los inspectores de la ONU, incluso desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado.

Se cree que Israel es el único país de la región con armas nucleares, pero no ha confirmado ni negado poseerlas. Irán atacó cerca de la instalación nuclear israelí de Dimona durante la guerra.

En los últimos años, las centrales nucleares han sido cada vez más blanco de ataques bélicos, incluso durante la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que comenzó en 2022. Durante la guerra con Irán, Teherán afirmó repetidamente que su central nuclear de Bushehr había sido atacada, aunque no hubo daños directos en su reactor, operado por Rusia, ni ninguna fuga radiológica.

El alto el fuego parece cada vez más precario

Israel está coordinando con Estados Unidos sobre una posible reanudación de los ataques, según dos personas familiarizadas con la situación, entre ellas un oficial militar israelí. Hablaron bajo condición de anonimato debido a que estaban tratando temas de preparativos militares confidenciales.

En declaraciones a su gabinete el domingo, Netanyahu dijo que “también estamos atentos” a Irán y que “estamos preparados para cualquier escenario”.

En la televisión estatal iraní, presentadores de al menos dos canales aparecieron armados durante programas en directo.

Uno de ellos, Hossein Hosseini, recibió entrenamiento básico en el manejo de armas de fuego de un miembro enmascarado de la Guardia Revolucionaria paramilitar. Hosseini simuló disparar un tiro a la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.

En otro canal, Mobina Nasiri afirmó que le habían enviado un arma desde una concentración en la plaza Vanak de Teherán. “Desde esta plataforma, declaro que estoy dispuesta a sacrificar mi vida por este país”, dijo.

Con información de Proceso