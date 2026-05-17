América es campeón de la Liga MX Femenil tras vencer a Monterrey

¡El América vuelve a ser campeón de la Liga MX Femenil! Echando mano de la altura y el clima del mediodía en la capital, las Águilas vencieron 3-0 a Monterrey para quedarse con el título del Clausura 2026.

Los goles de Irene Guerrero, Geyse Ferreira y Scarlett Camberos decidieron todo en el Ciudad de los Deportes, en una tarde particularmente errática de la guardameta Paola Manrique, quien colaboró en dos de las anotaciones locales.

Las dirigidas por Ángel Villacampa vuelven a lo más alto del futbol mexicano luego de tres años de sequía, en los que perdieron varias Finales. Monterrey, a esperar para volver a reinar.

El América emparejó el global

En la primera mitad, el América se mostró como total dominador de las acciones, pero cuando habían marcado por primera vez por conducto de Montserrat Saldívar tras un fallo de la arquera Paola Manrique, pues una falta previa de Geyse Ferreira fue castigada por el VAR.

Las Águilas insistieron y tuvieron recompensa y gracias a otra falla de Manrique apareció la española Irene Guerrero para empujar la pelota suelta en el borde del área chica.

Desastre de Manrique y remontada del América

Pero no fue todo en el show particular de Paola Manrique, quien ya en la segunda mitad cometió otro grave error al intentar cortar un centro raso, dejando otra vez el balón suelto para que Geyse Ferreira pusiera el 2-0 entre las piernas de Valeria Del Campo.

La sentencia llegó a diez minutos del final, cuando la árbitra Cesia Campos Sánchez marcó una falta sobre Geyse con ayuda del VAR. Scarlett Camberos tomó la responsabilidad y no falló marcando con un tiro cruzado de pierna derecha.

¡EL TERCEROOOOOO A NUESTRO FAVOR! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bQMHrWtYZM — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

América llega a tres títulos de Liga MX Femenil

Tres años después el América al fin pudo quitarse la malaria para conquistar su tercera estrella de la Liga MX Femenil, asentándose como la tercera franquicia más ganadora del futbol mexicano.

Las Águilas presumen los títulos del Apertura 2018, Clausura 2023 y Clausura 2026. Monterrey se queda con cuatro trofeos, a tres de Tigres, que con siete domina la categoría femenil en nuestro país.

Clubes campeones de la Liga MX Femenil

Tigres | 7 títulos

Monterrey | 4 títulos

América | 3 títulos

Chivas | 2 títulos

Pachuca | 1 título

Con información de FoxSports