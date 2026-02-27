Ultiman a madre buscadora en Mazatlán; FGE ya investiga, asegura Sheinbaum

San Ignacio, Sin. “Está investigando la fiscalía (local)”, respondió brevemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a pregunta sobre el homicidio este viernes en Mazatlán de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle.

La activista fue asesinada en ese puerto el mismo día que la mandataria federal inició una gira de trabajo por la entidad, donde encabezó el gabinete de seguridad y la conferencia matutina.

A su llegada a un acto sobre programas de Bienestar que encabeza en San Ignacio, la jefa del Ejecutivo fue abordada sobre el asesinato de la madre buscadora, a lo que sólo comentó que lo investiga la fiscalía de justicia del estado.

Gómez Tagle, una de las madres buscadoras del estado de Sinaloa, fue asesinada hoy. El crimen se da en el marco de la visita de la presidenta a la entidad. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Jabalíes, sobre la avenida Santa Rosa, en Mazatlán.

El colectivo Sabuesos Guerreras difundió un comunicado en el que condenó el asesinato y lo calificó como “un desafío” al estado y “una bofetada” a la seguridad nacional.

“El asesinato de una madre buscadora durante una gira presidencial es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores”, señaló el colectivo de familias de personas desaparecidas.