A principios de abril dan a conocer a ganadores del PECH 2026

Fernanda Bencomo, titular del Instituto de Cultura del Municipio, informó que este año rompieron récord en el número de escritores que entregaron sus proyectos para el Programa Editorial Chihuahua (PECH), ya que al día del cierre de la convocatoria el pasado 13 de marzo, fueron recibidos 99.

La funcionaria capitalina expresó que a inicios del mes de abril se darán a conocer los 12 seleccionados. Diez con trayectoria y dos en la categoría infantil y juvenil.

Bencomo Arvizo recordó que el año pasado solo recibieron 70 propuestas de los escritores locales, por lo que esto habla de que Chihuahua capital es tierra de talento.



Cabe mencionar que para este año, uno de los autores que vuelve a presentar proyecto en la obra literaria, es el escritor y periodista, Miguel A. Ramírez López, quien en edición del 2024, presentó su libro Hüzün. Así como él, el talento capitalino sigue motivado por el apoyo otorgado por el Gobierno Municipal.