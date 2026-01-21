Ubica Plataforma Centinela vehículo vinculado a feminicidio en Ciudad Juárez

– Tras su localización fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público

Gracias a la respuesta inmediata y al monitoreo en tiempo real de la Plataforma Centinela, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fue asegurado un vehículo presuntamente relacionado con un hecho de feminicidio registrado la mañana del pasado martes en Juárez.

Tras el reporte inicial del evento, elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial activaron los protocolos de búsqueda, mientras que personal del Centro de Monitoreo de la Plataforma Centinela realizó el seguimiento mediante la red de videovigilancia, lo que permitió ubicar oportunamente un vehículo con las características reportadas y coordinar la intervención policial.

Derivado de esta acción, el vehículo fue localizado en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, donde autoridades ministeriales y periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes, localizando en su interior un arma de fuego. El vehículo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

La SSPE, bajo el mando del Secretario Gilberto Loya, refrenda su compromiso de emplear tecnología, inteligencia y coordinación operativa para fortalecer la atención inmediata a delitos de alto impacto y contribuir a la procuración de justicia en el estado.