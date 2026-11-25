El diputado José Luis Villalobos García participó en una Mesa de Trabajo para el Análisis del Asunto 1593, del cual es iniciador en conjunto con el Grupo Parlamentario del PRI, con el propósito de escuchar inquietudes y aclarar dudas de los sectores involucrados en la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación en materia de educación inclusiva y atención a la neurodivergencia.

Uno de los temas abordados fue la aplicación de la propuesta en instituciones educativas privadas, así como las posibles interpretaciones de sus disposiciones. Por ello, se contó con la participación del Poder Judicial del Estado, además de representantes de la Secretaría de Educación y Deporte, Servicios Educativos del Estado, COPARMEX e integrantes de la Comisión de Educación.

También participaron Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua, No Toda Discapacidad es Visible, Iluminemos por el Autismo, Mamás de Niños Neurodivergentes y Cabildo de Mujeres Chihuahua 2026.

Villalobos García destacó que la iniciativa fue construida junto con madres y padres de familia y organizaciones civiles, además de contar con una consulta estrecha y la colaboración activa de personas con discapacidad.

La propuesta contempla reformas a los artículos 31 y 51, así como la adición del artículo 56 Bis, para fortalecer la educación inclusiva mediante la incorporación de personal especializado en atención a la neurodivergencia, capacitación docente y metodologías de educación diferenciada.

El diputado reconoció la labor de las y los maestros y subrayó la importancia de dotarlos de herramientas y un marco normativo que permita atender adecuadamente la diversidad en las aulas, sin dejar de lado el acompañamiento especializado.

“Estamos hablando de una propuesta sólida, acorde con una realidad que no podemos evadir como autoridades. Agradezco a las madres, padres de familia y organizaciones que han construido este proyecto de la mano con nosotros; se trata de garantizar que las nuevas generaciones tengan todos sus derechos salvaguardados para desarrollarse plenamente en Chihuahua”, expresó.

La iniciativa ya fue aprobada en comisión y el siguiente paso será su discusión y votación en el Pleno del Congreso del Estado; de ser aprobada, continuará con su publicación en el Periódico Oficial del Estado.