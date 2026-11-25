El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo consideró que las manifestaciones que se han hecho en días pasados por un grupo de personas con discapacidad que exigen el apoyo universal tiene un trasfondo político.

Recordó que el convenio que exigen es del Gobierno Federal, el cual propone que los Estados aporten el 50 por ciento de la inversión requerida y que, para el caso de Chihuahua, implicaría un presupuesto de 537 millones de pesos, es decir, el 66 por ciento del dinero que se destina para política social.

Carrillo Castillo dijo que hasta el momento, dichas personas no han hecho manifestación o exigencia alguna a la Federación, únicamente ante la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, en donde además, han abandonado las mesas de negociación.

Asimismo, dijo que si el Gobierno Federal dispone de mayor cantidad de recursos que los Estados por lo que consideró que si tuvieran voluntad de ayudar a personas con discapacidad, podrían sostener el programa de la misma manera en que ocurre con los apoyos a personas mayores de edad, así como a jóvenes menores de 29 años.