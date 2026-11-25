– El 06 de noviembre del año en curso, disparó con un arma de fuego a la víctima tras un altercado vial; fue detenido hace una semana con orden de aprehensión

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de Óscar Ulises R. G., por el delito de homicidio calificado que cometió a un masculino, el día 06 de noviembre del año en curso, en el boulevard Fuentes Mares, de la ciudad de Chihuahua.

El ahora sentenciado fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el pasado jueves 19 de noviembre, en el municipio de Aquiles Serdán.

Durante las etapas procesales, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Óscar Ulises R. G., y acreditó su probable responsabilidad.

La investigación ministerial estableció que Óscar Ulises R. G., de 37 años de edad, disparó con un arma de fuego en contra de la víctima de iniciales I. R. L., de 48 años de edad, tras un altercado porque se le metió en el carril mientras hacían fila con su vehículo.

Tras conocer los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por la representación social, solicitó la terminación anticipada de su proceso para recibir del Juez de Control conocedor de la causa penal 3270/2026, la sentencia que purgará en prisión

Además de la pena privativa de la libertad, fue condenado a pagar la cantidad de tres millones 951 mil 860 pesos por concepto de la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.