La Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra de la detenida Ma. del Carmen F. L., por el delito de fraude, cometido, a través de la venta de lotes urbanos que no eran de su propiedad, en Ciudad Juárez.

La imputada de 59 años de edad, fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión, y llevada a la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen.

Las investigaciones ministeriales, establecen que el 11 de junio de 2024, la imputada se hizo pasar como propietaria de dos lotes urbanos ubicados en la colonia Rodríguez Borunda, mismos que ofreció en venta por la cantidad de 520 mil pesos, y que con engaños recibió de la víctima la cantidad de 260 mil pesos, correspondiente al 50 por ciento de anticipo.

El próximo viernes 27 de noviembre a las 11:00 horas, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolverá la situación jurídica de Ma. del Carmen F. L., en la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias al trabajo de investigación de esta representación social, se detiene a los probables responsables de delitos que atentan contra la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).