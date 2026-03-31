UACH invita a crear arte con las manos: abre diplomado de cerámica en vacaciones

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) invita a la comunidad a participar en su Diplomado de Cerámica, una actividad que se ofrece durante la temporada vacacional y que busca fomentar la creatividad y el aprendizaje de técnicas artísticas.

Las clases se imparten los sábados en dos horarios disponibles: de 9:30 de la mañana a 11:30, brindando opciones accesibles para quienes deseen integrarse a esta experiencia formativa.

El diplomado tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los participantes mediante la adquisición de conocimientos artísticos y artesanales, además de promover la recuperación y fortalecimiento de técnicas cerámicas. El programa está diseñado para cualquier persona interesada en el arte, sin importar su nivel previo de experiencia.

Además, el curso busca formar el oficio de ceramista en un nivel avanzado, trabajando con cerámica tradicional, artística y utilitaria de baja temperatura, utilizando materiales nacionales y regionales que enriquecen el proceso creativo.

La actividad representa una excelente oportunidad para explorar la creatividad, aprender técnicas tanto tradicionales como contemporáneas, y vivir una experiencia en un ambiente artístico y profesional.

El taller está a cargo de la docente Maribel Talavera, quien guiará a los participantes en el aprendizaje de diversas técnicas cerámicas, permitiéndoles desarrollar habilidades y experimentar con esta disciplina artesanal.