Tuvimos la razón: Maru tras resolución de la Corte que avala jubilaciones para exjueces

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón a Chihuahua en el tema de las jubilaciones para las personas juzgadoras que tuvieron que dejar sus cargos a raíz de la Reforma Judicial.

“Al final de cuentas tuvimos la razón al haber defendido a los jueces que se iban y nos sentimos satisfechos de haberlo hecho, porque fue toda una vida de trabajo, de lucha, de sacrificio, de profesionalismo”.

Fue ayer cuando la Suprema Corte dejó en firme el régimen de retiro de las y los jueces que decidieron no participar en el proceso electoral para la renovación del Poder Judicial, misma que incluye una pensión vitalicia proporcional a los años trabajados.

Ello derivado a un recurso de impugnación que promovió la Bancada de Morena en el Congreso del Estado.