Turista de Estados Unidos se vuelve viral tras callar a músico en mercado de Tepic

Un turista estadounidense se volvió viral en redes sociales tras exigir de manera prepotente que un músico callejero dejara de cantar en un mercado de Tepic, Nayarit.

El hombre, identificado en videos de TikTok, incluso tomó del brazo al artista de la tercera edad, lo que provocó la indignación de los presentes.

“Esto es México”, reclamó una mujer mientras pedía al músico que siguiera cantando. La policía municipal intervino en la discusión, aunque no sancionó al extranjero.

El video generó aplausos hacia quienes defendieron al artista.

Turista Estadounidense se vuelve viral por callar a un músico en Tepic

El músico se encontraba interpretando una canción cuando el turista de Estados Unidos lo calló de forma prepotente.

En el video compartido por el usuario de TikTok llamado Daniel, se ve al extranjero agrediendo verbalmente al músico e incluso lo toma del brazo.

Al fondo se escuchan la voz de una mujer que reclama al estadounidense: “¿Qué te pasa gringo?”.

Posteriormente, una mujer increpa al extranjero y le menciona que se encontraba en México y debía respetar a sus ciudadanos.

“Esto es México”, menciona la mujer mientras le pide al músico que siga cantando.

Más personas se unieron a los reclamos contra el turista de Estados Unidos y le exigen que respete al músico: “Si no te gusta pues bye”, se escucha en el video.

Policías intervienen tras agresión de turista estadounidense a músico

La discusión entre el extranjero y el músico terminó con la intervención de la policía municipal.

En la imagen compartida por el usuario de TikTok se observa a los policías dialogando con el músico y el turista de Estados Unidos.

Sin embargo, la policía no sancionó al estadounidense por agredir verbalmente al músico y se retiraron del lugar.

El video se volvió viral en redes sociales y los usuarios aplaudieron a quienes defendieron al músico.

Incluso, hay quienes reconocieron al músico como “El Bucki” y mencionan que tiene 70 años.