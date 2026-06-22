Tucker Carlson rompe con el Partido Republicano tras 35 años de apoyo

Washington. El comentarista conservador Tucker Carlson anunció que dejará de respaldar al Partido Republicano, una ruptura que marca distancia con la fuerza política que defendió públicamente durante más de tres décadas y desde plataformas como Fox News.

Durante una entrevista en el podcast Can’t Be Censored, Carlson afirmó que ya no apoyará al partido por considerar que ha actuado en contra de los intereses de los ciudadanos estadunidenses y ha privilegiado intereses corporativos y el respaldo a Israel, particularmente en el contexto del conflicto con Irán.

“No apoyaría al Partido Republicano. No hay ninguna posibilidad de que apoye al Partido Republicano. No voy a apoyar al Partido Demócrata; no sé qué voy a hacer”, declaró. Carlson recordó que votó republicano durante toda su vida y sostuvo que durante 35 años fue un defensor constante de ese partido desde distintos espacios mediáticos.

“He sido un defensor muy consistente del Partido Republicano (…) pero esto no tiene defensa porque es inmoral y exactamente lo opuesto a lo que un partido político en una democracia debe hacer, que es representar a sus votantes, a sus ciudadanos y a su nación”, afirmó.

El comentarista agregó que su decisión, junto con encuestas que muestran rechazo social a la guerra con Irán, debería ser interpretada como una advertencia para la dirigencia republicana. “Si yo me voy, creo que mucha otra gente también se va”, sostuvo.

Las declaraciones se producen después de meses de tensiones públicas entre Carlson y figuras del Partido Republicano y del gobierno de Donald Trump. En abril pasado cuestionó la conducción de la administración republicana, acusó al gobierno de involucrarse en guerras innecesarias y expresó arrepentimiento por haber hecho campaña en favor de Trump.

También criticó al mandatario después de que éste lanzara amenazas públicas contra Irán relacionadas con el estrecho de Ormuz, al considerar inapropiado el tono utilizado.