¿Quién es Nana Kwaku Bonsam? Brujo de Ghana

Conoce quién es Nana Kwaku Bonsam, el sacerdote ghanés que ha ganado fama internacional por sus supuestas maldiciones.

Nana Kwaku Bonsam es un sacerdote tradicional, curandero espiritual y figura mediática de Ghana, reconocido internacionalmente por su papel dentro de la espiritualidad africana tradicional.

También es conocido por sus declaraciones polémicas relacionadas con la política y el futbol, en las que afirma realizar “trabajos espirituales”, maldiciones y rituales de protección o influencia.

En la actualidad, vuelve a acaparar la atención internacional tras declarar que lanzará una supuesta maldición contra el delantero inglés Harry Kane previo a un partido entre Inglaterra y Ghana en el Mundial 2026.Deportes¿Quién es Harry Kane? Futbolista de Inglaterra

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam?

Nana Kwaku Bonsam, cuyo nombre de nacimiento es Stephen Osei Mensah, es un sacerdote tradicional ghanés dedicado a la práctica espiritual africana.

Es conocido por dirigir santuarios donde afirma trabajar con deidades y espíritus para ofrecer soluciones a problemas personales, económicos y de salud a sus clientes en Ghana y otros países.

Su figura ganó notoriedad internacional gracias a sus apariciones en medios de comunicación, entrevistas y reportajes en la prensa extranjera, donde es presentado como uno de los “witch doctors” más conocidos de África.

Nana Kwaku Bonsam, figura espiritual de Ghana. (@Nana Kwaku Bonsam/FB )

¿Qué edad tiene Nana Kwaku Bonsam?

Nana Kwaku Bonsam nació el 20 de agosto de 1973 en Ghana, por lo que actualmente tiene 52 años.

¿Nana Kwaku Bonsam tiene pareja?

No existe información pública verificada y actualizada sobre el estado sentimental o familiar de Nana Kwaku Bonsam.SorprendenteEl inusual anuncio de Salinas Pliego sobre el pato Merlín y su familiaSorprendenteLos mejores chistes de Melón y Melames aptos para todo públicoEstilo de vida10 dibujos de El Grinch para colorear al villano que quiere arruinar la Navidad

¿Qué signo zodiacal es Nana Kwaku Bonsam?

Nana Kwaku Bonsam es del signo Leo, correspondiente al elemento Fuego.

Las personas Leo suelen caracterizarse por su carisma, liderazgo, seguridad y fuerte presencia pública, rasgos que coinciden con su figura mediática y su exposición constante en temas espirituales y polémicos.

¿Nana Kwaku Bonsam tiene hijos?

No hay registros públicos confiables que confirmen si Nana Kwaku Bonsam tiene hijos. La información disponible se centra principalmente en su actividad espiritual y mediática.

¿Qué estudió Nana Kwaku Bonsam?

Nana Kwaku Bonsam no cuenta con formación académica tradicional registrada. Su formación está vinculada a la espiritualidad tradicional africana.

Su trayectoria educativa se basa principalmente en la transmisión cultural y espiritual dentro de su comunidad.

¿En qué ha trabajado Nana Kwaku Bonsam?

Nana Kwaku Bonsam es conocido por su actividad como figura espiritual y mediática en Ghana, donde combina prácticas religiosas tradicionales con una fuerte presencia pública en medios de comunicación.