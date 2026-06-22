Madonna explica la razón detrás de la cancelación de su esperada biopic

Madonna reveló que pasó dos años desarrollando el proyecto pero las diferencias con Universal Pictures sobre el presupuesto terminaron por cancelar la producción.

Durante años, Madonna trabajó para llevar su vida a la pantalla grande, sin embargo, el proyecto que prometía recorrer su trayectoria desde sus primeros años en Michigan hasta convertirse en una de las artistas más influyentes del mundo terminó cancelándose antes de iniciar el rodaje. Ahora, la cantante explicó por primera vez qué ocurrió detrás de esa decisión.

Madonna explica la razón detrás de la cancelación de su esperado biopic

En una entrevista para la edición Summer 2026 de Interview Magazine, Madonna habló sobre las diferencias que tuvo con Universal Pictures y aseguró que el principal obstáculo fue el presupuesto que requería para la película.

Madonna (Getty Images)

“Trabajé en mi guión durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores haciendo presupuestos y casting”, recordó.”Tuvimos una pelea, yo y Universal, respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria he tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Sabes lo que quiero decir? No iba a ser una película indie”, recalcó.

La cantante explicó que incluso buscó alternativas para reducir considerablemente los costos de producción. Una de ellas consistía en trasladar el rodaje a Serbia, propuesta que, según contó, no convenció al estudio.

Julia Garner y Madonna (Instagram)

“Encontré una forma de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea… Tal vez simplemente no creían en mí”, comentó.

La artista recordó que una de las respuestas que más le sorprendió fue cuando ejecutivos del estudio pusieron en duda su compromiso con la filmación: “Una de sus primeras reacciones fue: ‘No creemos que te quedarías en Serbia más de cuatro días’. Y yo dije: ‘¿Leíste el guion?’. Toda mi vida ha sido supervivencia. No voy allí de vacaciones”.

El proyecto comenzó a desarrollarse entre 2020 y 2021 bajo el sello de Universal Pictures. Madonna participaría como directora y coautora del guion, mientras que Julia Garner fue elegida para interpretarla tras un largo proceso de audiciones que incluyó pruebas de actuación, canto y baile.

Netflix intentó rescatar la biopic de Madonna

Después de que la película quedara suspendida, Netflix mostró interés en convertir la historia en una serie. Madonna explicó que intentó desarrollar esa nueva versión, pero se encontró con varios obstáculos, entre ellos la imposibilidad de reutilizar el guion que había escrito para Universal sin recomprar los derechos.

Madonna (Instagram)

Además, pasó varios meses entrevistando guionistas y posibles showrunners sin encontrar a la persona indicada para encabezar el proyecto.

Aunque la serie fue anunciada en 2025 con Shawn Levy como productor ejecutivo, hasta ahora no existen avances para retomar el proyecto .

Lejos de insistir con la producción, Madonna decidió canalizar toda esa energía en un nuevo proyecto musical. La cantante reveló que comenzó a trabajar en Confessions on a Dance Floor: Part II, disco en el que vuelve a colaborar con Stuart Price después de 15 años.

Madonna (Instagram)

“Necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer lo que vine a hacer a esta tierra”, afirmó.

Aun así, dejó abierta la posibilidad de retomar la adaptación de su vida si aparece el equipo creativo adecuado. “A menos que Netflix me llame mañana con un guionista que me guste, voy a empezar a recorrer este camino”, aseguró.

Madonna ha recalcado durante años que desea ser ella quien cuente su historia y evitar que otros la narren desde una idea equivocada, mientras tanto, la artista continúa enfocada en su música y en nuevos proyectos, recientemente lanzó su nuevo sencillo “Love Sensation” , además hizo una participación especial en la segunda temporada de The Studio filmada en Venecia.