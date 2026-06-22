Natación artística de México gana bronce en la Super Final de Copas del Mundo de Toronto

Ciudad de México. El equipo mexicano de natación artística cerró con medalla de bronce su participación en la Super Final de Copas del Mundo de Toronto. Con un gran rugido y la rutina acrobática alusiva al tema de “Jaguares”, subieron al podio para consolidarse entre las potencias mundiales.

Las “felinas” mexicanas, mostraron una destacada interpretación artística, facial, corporal y técnica. Además, ejecutaron siete acrobacias de alto grado de dificultad que distinguen el vuelo de un equipo renovado para este ciclo olímpico.

Su rutina genera un impacto que va más allá del agua, al ser un llamado de auxilio para la preservación del jaguar, especie en peligro de extinción y símbolo de México.

El equipo nacional estuvo integrado por Glenda Inzunza, Regina Alferez, Fernanda Arellano, Daniela Ávila, Miranda Barrera, Itzamary González, Joana Jiménez y Diego Villalobos, junto a las reservas Camila Argumedo y Carolina Arzate, bajo la dirección técnica de las entrenadoras Adriana Loftus y Ofelia Pedrero.

La medalla de bronce se concretó con una puntuación 220.5452, tras presentar un grado de dificultad de 23.8495 y demostrar su calidad en una final de alto impacto y al más alto nivel de perfección.

El primer lugar fue para China, con 243.3207 y la plata para Japón, con 234.9403. Con este resultado, la escuadra mexicana se posicionó como la mejor de América.