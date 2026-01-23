Trump sugiere invocar a la OTAN para “proteger” la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este jueves a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mandar tropas a la frontera con México para frenar la migración.

En una publicación en Truth Social, el mandatario señaló que se “debió poner a prueba a la OTAN” e invocar el artículo 5. Dicha cláusula establece que un ataque armado contra un miembro de la organización se considera una agresión contra todos y genera la obligación de que cada integrante acuda en su ayuda.

“Quizá debimos poner a prueba a la OTAN: invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí a proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de migrantes, liberando así a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”.

Esta declaración se da en el contexto de las presiones de Donald Trump para anexar Groenlandia a Estados Unidos. El pasado miércoles, Trump anunció que se sentaron las bases para las negociaciones con la OTAN en cuanto al tema de Groenlandia.

El mandatario señaló en sus redes sociales que tras su reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, determinó que no impondrá los aranceles que estaban previstos entrar en vigor este próximo 1 de febrero en contra de los países europeos que mostraron su apoyo a Groenlandia.

De acuerdo con Trump, las conversaciones se basarán en el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en lo que respecta a Groenlandia.

En lo que respecta con México, desde el comienzo de su segundo mandato de Trump, el gobierno de Estados Unidos ha tomado distintas medidas para frenar la migración, como la continuación de la construcción del muro en la frontera con México, también la colocación de boyas en el río Bravo.

De acuerdo con Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en el año fiscal de 2025 realizó 26 mil 606 arrestos de migrantes.