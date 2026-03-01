Trump llama al pueblo iraní a “recuperar” su país tras la muerte de Ali Jameneí

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo este sábado un llamado al pueblo iraní a “recuperar” su país tras anunciar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, declaró en un mensaje en la red Truth Social.

El mandatario confirmó que el líder supremo, el ayotla Alí Jameneí, fue asesinado este sábado durante los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos en Irán.

El mandatario dijo que el líder iraní fue incapaz de evadir la inteligencia de Estados Unidos y sus Sistemas de Rastreo Altamente Sofisticados y que, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él ni los otros líderes que murieron junto a él pudieran hacer.

La madrugada de este sábado Estados Unidos e Israel atacaron Teherán, la capital de Irán. Posteriormente, Trump confirmó que “había comenzado un gran operativo de combate en Irán y que el objetivo es eliminar amenazas inminentes del régimen iraní”.

Ambos países se encontraban en medio de negociaciones para llegar a un acuerdo que limitara el programa nuclear iraní.