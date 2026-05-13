La Fiscalía Especializada de la Mujer investiga la muerte de Lucía Guadalupe M. A., en el municipio de Valle de Allende bajo protocolo de feminicidio

Como parte de una investigación con perspectiva de género y en estricta aplicación del Protocolo de Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Sur, investiga la localización sin vida de una mujer, de 53 años de edad, ocurrida la noche del 12 de mayo, en el municipio de Valle de Allende.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación atendieron el reporte de un hecho violento registrado en la calle Benito Juárez, donde localizaron a la víctima con heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

La mujer fue encontrada al interior de una camioneta marca Honda, línea HR-V, color azul.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos casquillos calibre .380 y 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Por su parte, agentes del Ministerio Público de la FEM iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, enfocando la recopilación de información relacionada con los distintos entornos de la víctima, a efecto de determinar la posible existencia de antecedentes de violencia, conflictos previos u otros elementos relevantes para la investigación.

Hasta el momento los datos recabados en la investigación, permiten determinar la posible intervención de dos personas en los hechos, quienes abordaron a la víctima con quien sostuvieron un intercambio de palabras para luego deflagrar cada uno el arma que portaban contra su humanidad.

Asimismo, se informa que la familia de la víctima está siendo atendida y acompañada de manera integral por personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindándoles apoyo jurídico, psicológico y asistencia victimal.