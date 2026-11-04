Trump culpa a Abbott y a la guerra en Irán de la derrota de los republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la guerra en Irán por la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias.

Derrota en Texas

Tras conocerse la victoria de la demócrata Gina Hinojosa en Texas, con una amplia ventaja, Trump acusó a Greg Abbott de haberse convertido en un “republicano solo de nombre” en los últimos seis meses.

Abbott volvió a su “fórmula original” y “eso no fue muy bueno”, dijo Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

En un mensaje posterior por la misma vía, el presidente dijo que se convertiría en un experto en política “tanto para bien como para mal sobre las razones” por las que los distintos candidatos en las elecciones legislativas “ganaron o perdieron“.

Además, también posteó una imagen de su tradicional gorra roja, pero esta vez con la palabra “veto” escrita en mayúsculas de color blanco y en referencia a su voluntad por dificultar la labor del poder legislativo.

El recuento de las elecciones también proclamó al demócrata James Talarico como ganador de la carrera a senador por Texas frente al republicano Ken Paxton y a pesar de las numerosas visitas del presidente a este estado para hacer campaña.

Guerra en Irán

Donald Trump también señaló que la guerra en Irán influyó en la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias.

Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”, dijo a Fox News.

Añadió que los demócratas “hicieron un buen trabajo” y “lucharon duro”, ante lo cual, expresó, “no debería sentirme culpable”.

Con información de EFE y El Universal