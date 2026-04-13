Trump amenaza con “eliminar” navíos iraníes en Ormuz con los métodos que EU usa contra lanchas en el Caribe

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la armada de Irán ha sido “completamente destruida”, al afirmar que 158 embarcaciones se encuentran “en el fondo del mar”, en un mensaje difundido a través de su red Truth Social, en medio de la creciente confrontación con Teherán.

En la misma publicación, el mandatario advirtió que cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo impuesto por Washington en el estrecho de Ormuz será “eliminada inmediatamente”, al señalar que se utilizarían los mismos métodos empleados en operaciones contra el narcotráfico en alta mar. “Es rápido y brutal”, escribió.

Trump añadió que no se ha atacado a lo que describió como un “pequeño número” de lanchas rápidas iraníes, al considerar que no representan una amenaza significativa, aunque reiteró la advertencia de acción inmediata en caso de aproximación al cerco naval.

Asimismo, sostuvo —sin aportar evidencia verificable— que 98.2 por ciento de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por vía marítima han sido detenidas gracias a su estrategia de seguridad, una afirmación que no ha sido respaldada por fuentes independientes.

En otra publicación, Trump dijo, sin presentar prueba alguna, que 34 barcos cruzaron el estrecho de Ormuz en la víspera, según dijo, el mayor número diario desde el comienzo de la guerra con Irán hace un mes y medio.

“Ayer (domingo) pasaron 34 barcos por el estrecho de Ormuz, que es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”, escribió.

Este lunes el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ha recibido información sobre la aplicación de “restricciones” a puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, después del bloqueo ordenado por Trump tras las conversaciones infructuosas en Pakistán para el cese de las hostilidades con Teherán, informó Europa Press.