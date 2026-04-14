Cerrarán tramo de la lateral del periférico de la Juventud a la altura de la Dirección de Vialidad y Tránsito por modernización de tubería de agua potable

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios básicos durante la construcción de la nueva Gaza de Incorporación, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, reitera a la ciudadanía que se llevará a cabo el cierre temporal de un tramo de la lateral del Periférico de la Juventud, a la altura de la Dirección de Vialidad y Tránsito, debido a la reubicación de una línea de agua potable.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, explicó que la intervención comenzará este miércoles 15 de abril a partir de las 8:00 de la mañana y concluirá el próximo miércoles 22 de abril, por lo que se invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones para evitar congestionamientos viales y salvaguardar la integridad de trabajadores, peatones y conductores:

Atender en todo momento el señalamiento preventivo instalado en la zona de trabajo.

Anticipar traslados y salir con al menos 20 minutos de anticipación.

Utilizar vías alternas, como la avenida Politécnico Nacional para incorporarse al Periférico de la Juventud, o bien continuar por la lateral y dirigirse hacia el bulevar Ortiz Mena.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía al realizar obras que fortalecen la movilidad en Chihuahua Capital, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.