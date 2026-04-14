Reunió Maru a aspirantes a candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua; Olson se queja de haber sido excluido

La tarde del martes, la gobernadora Maru Campos convocó a los aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, en donde la jefa del Ejecutivo les dejó en claro las reglas que se vendrán dentro del proceso interno.

En el encuentro, llevado a cabo en la Casa de Gobierno, estuvieron presentes el fiscal General César Jáuregui; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera; el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez; la diputada federal Manque Granados y el titular de la JMAS, Alan Falomir.

Además de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y Jordy Herrera, operador político.

Fue el diputado Carlos Olson quien se quejó a través de redes sociales de haber sido excluido de esa reunión:

Hoy hubo una mesa política donde no estuvimos todos. Pero te digo algo con claridad: a mí no me preocupa no estar en una mesa… me preocuparía no estar en el ánimo de la gente. Y gracias a ustedes, ahí estamos. Mientras unos se reúnen en privado, nosotros seguimos trabajando en la calle, escuchando, dando resultados. Porque al final, no decide una mesa… decide la gente. Y nosotros estamos listos”, señaló el legislador panista.