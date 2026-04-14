Aparecen bardas con el nombre de Alex Domínguez en Chihuahua capital

Varias bardas con el nombre del dirigente estatal y diputado federal del PRI, Alex Domínguez, aparecieron en diversos puntos de Chihuahua capital.

Con la frase “Hagamos juntos un Chihuahua fregón”, el nombre del legislador federal y el logo del PRI, fueron varias las bardas que fueron detectadas esta tarde en colonias de la capital de estado.

Dicha frase es parte de una estrategia que el PRI lanzó el pasado 28 de marzo durante su Consejo Político Estatal.

Además, es de resaltar que Alex Domínguez también es considerado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, un “defensor” de Chihuahua, es decir, una de sus cartas fuertes para ser candidato a la gubernatura.