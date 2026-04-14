Liderazgo de la Gobernadora ha sido clave para lograr un Chihuahua sólido: GPPAN

La diputada Joss Vega, reconoció a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) el liderazgo que ha ejecutado la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a lo largo de su administración, lo cual ha permitido consolidar al estado como un referente de buen gobierno. Lo anterior, ante la presentación del Análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo presentado ante la Comisión Especial del Congreso del Estado.

Vega Vargas, además de dar lectura al informe del análisis realizado respecto al trabajo desarrollado a lo largo del cuarto año de gobierno de la mandataria estatal, presentó un posicionamiento a nombre de su bancada resaltando algunos de los avances más importantes que se tienen en materia de salud, transporte y seguridad, principalmente.

“Gobernar sin el respaldo suficiente del nivel federal exige mayor disciplina, planeación y una clara priorización de necesidades. En ese sentido, los resultados presentados en el informe adquieren un valor adicional, al reflejar no solo eficacia, sino también resiliencia institucional. El liderazgo de la gobernadora ha sido clave para alcanzar estos resultados. Su visión, su capacidad de gestión y su compromiso con Chihuahua han permitido consolidar un gobierno que no se detiene ante las dificultades, sino que las enfrenta con determinación”, precisó.

Destacó la reducción de delitos de alto impacto y el fortalecimiento de la inteligencia policial gracias a la Plataforma Centinela logrando reducir 18% los homicidios. Asimismo, refirió la inversión de 2,230 millones de pesos para infraestructura, equipamiento y profesionalización policial.

En relación a la salud, tema sentido por la ciudadanía, destacó las 3,445,607 atenciones médicas a 838,931 personas a través de MediChihuahua. “Esta cifra no es simplemente un número: representa certeza, dignidad y alivio para cientos de miles de familias chihuahuenses que antes carecían de acceso a servicios médicos de calidad”. A su vez, destacó el mejoramiento de la infraestructura, tecnología y servicios médicos, así como el abastecimiento médico de más del 80%, lo cual ha permitido una cobertura más amplia en el estado.

Gracias a la inversión de 545,856,856.82 pesos ejercidos en 2025 se lograron concluir 27 obras públicas, así como avanzar en otras 14 de alto impacto que articula al desarrollo económico, movilidad, cultura, salud, seguridad y asistencia social. Entre las obras a destacar se menciona la construcción de puentes rurales que han otorgado un tránsito seguro y la comunicación de 87 mil personas, el fortalecimiento del transporte público en Ciudad Juárez y Chihuahua con el Juárez Bus y el Bowí. Además, se ha brindado mayor acceso al agua potable y se han mejorado el sistema de captación de agua que permita llevar este vital líquido a las zonas más alejadas.

“Este informe refleja una forma de gobernar cercana, responsable y con visión de futuro. Refleja un gobierno que entiende que cada decisión impacta directamente en la vida de las personas y que asume esa responsabilidad con seriedad”, concluyó destacando la capacidad de gestión y compromiso de Campos Galván con Chihuahua.