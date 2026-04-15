Frente frío 44 se mantiene en territorio estatal; prevén nublados, vientos y lluvias aisladas

Este miércoles, el frente frío número 44 sobre el norte del país, en interacción con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

☔️⛈️ En entidades del noroeste y norte de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en la imagen 👇 pic.twitter.com/KGXbIuF1tC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 15, 2026

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 55 km/h en parte de la zona suroeste, centro y sureste, incluye: Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Rosales, Meoqui, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temosachi, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Batopilas, Guadalupe y Calvo, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Chihuahua, Aquiles Serdán, Julimes, Rosario, El Tule, Huejotitan, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez y Nueva Holanda.

También pueden superar los 35 km/h en parte de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Morelos, Aldama, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los fuertes vientos pueden ocasionar tolvaneras en partes de: Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Rosales, Meoqui, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en parte de las zonas norte, sureste y noreste, incluye: Sueco, Escalón, Coyame del Sotol y Ojinaga. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 29/14, Juárez 26/13, Janos 25/7, Madera 19/3, Temósachi 21/1, Cuauhtémoc 23/8, Ojinaga 31/19, Delicias 31/17, Camargo 31/18, Jiménez 31/19, Parral 29/14, Creel 19/2, Chínipas 34/18, Guachochi 20/2, El Vergel 19/1.