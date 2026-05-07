Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo no se firma “rápido”

Washington. El presidente Donald Trump amenazó este jueves a Irán con represalias “violentas” si no firma “rápido” un acuerdo, y confirmó que las fuerzas de su país repelieron ataques iraníes contra tres buques destructores en el estrecho de Ormuz.

El magnate republicano volvió a endurecer su retórica contra Teherán y calificó al gobierno iraní de estar “liderado por lunáticos”: “Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!”, indicó Trump en su red Truth Social.

Además, el mandatario sostuvo que los destructores “resultaron ilesos”, mientras que embarcaciones iraníes y drones fueron abatidos durante la operación. Según el mandatario, los buques estadunidenses “se reincorporarán” posteriormente al bloqueo naval impulsado por Washington en la región.

“Se lanzaron misiles contra nuestros destructores, que fueron derribados con facilidad. Asimismo, se lanzaron drones que fueron incinerados en pleno vuelo”, describió el presidente estadunidense.

Trump añadió que las embarcaciones iraníes “se hundieron rápidamente en el fondo del mar” y describió la escena con un tono celebratorio al afirmar que los drones cayeron “con una belleza singular, como una mariposa que se posa en su tumba”.