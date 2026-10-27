‘Tri’ Sub 15 cierra fase de grupos con paso perfecto en el Mundial de Azerbaiyán 2026

El Tri venció 8-0 a Etiopía y 1-0 a Malasia en la jornada de hoy para mantenerse invictos en el Grupo H de la competencia. Foto: @miseleccionsubs

La Selección Nacional varonil cerró la fase de grupos de la Copa Mundial Sub 15 con paso perfecto. El Tri venció 8-0 a Etiopía y 1-0 a Malasia en la jornada de hoy para mantenerse invictos en el Grupo H de la competencia.

Zamir Loyo concretó un triplete ante los africanos, su primer hat-trick en el torneo. También anotaron Roberto Muro, Marcelo Villarreal, Jayden González, Romualdo Aguirre y Aaron Muñoz.

Para concluir la etapa de de grupos, el equipo mexicano enfrentó a Malasia, rival que también venció 1-0 con gol de Romualdo Aguirre al minuto 17.