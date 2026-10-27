Recuperó Policía Municipal motocicleta robada y detuvo a un hombre en Cerro Prieto

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2026.- Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal recuperaron una motocicleta con reporte de robo y detuvieron a un hombre por su presunta posesión, en la colonia Cerro Prieto.

La intervención derivó del seguimiento que realizó la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos a un reporte del pasado 24 de octubre, cuando una motocicleta Italika roja, modelo 2027, fue sustraída sin violencia en la calle Teotihuacán, de la colonia Infonavit.

En coordinación con el Departamento de Análisis Táctico (DAT), y con apoyo de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), los agentes ubicaron la motocicleta en vialidad Sacramento y Teófilo Borunda.

Los policías acudieron al lugar, donde localizaron el vehículo y detuvieron a su conductor, identificado como Fernando G. L., de 38 años, por la presunta posesión de un vehículo con reporte de robo.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. La motocicleta quedó asegurada y fue trasladada al corralón de dicha autoridad.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.