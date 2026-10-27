Explosión en vivienda deja a ocho integrantes de una familia con quemaduras en la colonia Pedro Domínguez

Al menos tres adultos y cinco menores de edad resultaron lesionados con quemaduras de segundo y tercer grado tras registrarse una explosión en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Dolores y Del Alamillo, en la colonia Pedro Domínguez.

El incidente generó una intensa movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y varias unidades médicas de URGE y Cruz Roja, cuyos paramédicos acudieron para brindar atención a las personas lesionadas.

La zona fue acordonada y quedó en espera del arribo de personal de Protección Civil, que realizaría una inspección del inmueble para evaluar los daños y determinar las posibles causas de la explosión.