Tres bancos cierran instalaciones por violencia en México; muerte de “El Mencho” genera efecto dominó

Cercade las 11 de la mañana de este domingo 22 de febrero, las autoridades confirmaron el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho“.

Lo que desató una ola de violencia en al menos 20 estados de la República Mexicano.

Por lo que, ante la situación de bloqueos, incendios y violencia, que se vive en el país, algunas instituciones bancarias no abrirán sucursales este lunes en varios estados.

BBVA informó que no abrirá sucursales en Jalisco.

Por su parte, Banbajio confirmó que no abrirán sucursales en Jalisco, Nayarit y Colima.

Por su parte, Ve por Más informó que no abrirán sus sucursales en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic en Jalisco, así como en León Guanajuato.

Bancos del Bienestar son objeto de incendios

Además, informaron de afectaciones a 18 Bancos del Bienestar en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Chiquihuitlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Juchitlán, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey.

Otros estados han sufrido las acciones del crimen organizado, ya que en Puebla, Estado de México, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato también se registraron incendios hacia sucursales del Banco del Bienestar.