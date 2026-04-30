Atenderá Municipio ocho zonas con bacheo este jueves 30 de abril

Se invita a la ciudadanía a circular con precaución

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este jueves 30 de abril mediante el programa emergente en calles de las colonias: Margarita Maza de Juárez, Veredas, Los Girasoles III Etapa, Campesina, Cafetales, Paseos de Chihuahua y Campo Bello, así como en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc en el tramo que abarca de la calle 120ª al entronque de la Presa Chihuahua.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.