Tren de Aragua operó en México con aval de Maduro: EU

El régimen de Nicolás Maduro integró al Tren de Aragua como una pieza funcional de estructura criminal que convirtió a Venezuela en plataforma de exportación de cocaína hacia Norteamérica, con México como punto de tránsito, recepción y redistribución, según detalla la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El documento judicial establece que el Tren de Aragua operó en coordinación con altos mandos del poder político y militar venezolano, bajo la protección del llamado Cártel de los Soles, esquema de corrupción que involucró directamente a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros funcionarios de primer nivel.

“En varias ocasiones desde 1999, aproximadamente, funcionarios venezolanos, incluyendo a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, los acusados, se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”), el Ejército de Liberación Nacional (“ELN”), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero”‘, establece la acusación.

Desde 2024, México reforzó la inteligencia y la cooperación internacional para contener la expansión del Tren de Aragua, que incrementó su presencia en América Latina en los últimos cinco años.

En estados del norte, el Tren de Aragua ha sido vinculado a actos de extorsión, préstamos gota a gota, secuestro exprés, explotación sexual de mujeres y tráfico de drogas y personas en la frontera con Estados Unidos.

En México, las alarmas se prendieron tras el crimen de dos venezolanas, en San Miguel Topilejo. Las mujeres Stephanie y Susej, de 19 y 20 años de edad, eran obligadas a ofrecer servicios sexuales. Las pistas se orientaron a una célula del Tren de Aragua y en diciembre de 2024 cuatro hombres y una mujer relacionados con la organización criminal fueron detenidos.

“El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional violenta que se originó como una banda carcelaria en Venezuela y ha expandido su red criminal por todo el hemisferio occidental, estableciendo presencia en Estados Unidos”, se lee en la acusación contra Maduro.

“Las actividades criminales del Tren de Aragua incluyen el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego, la trata sexual comercial, el secuestro, el robo, el fraude y la extorsión”.

Su líder histórico, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, dirigía operaciones incluso desde el penal de Tocorón.

Bajo su mando, el Tren de Aragua diversificó actividades: narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, extorsión, trata de personas y homicidios, con presencia documentada en varios países del continente.

La acusación señala que el Tren de Aragua era un socio operativo del régimen, al controlar tramos de la costa del estado Aragua, resguardaba cargamentos de más de una tonelada de cocaína y ofrecía servicios de escolta armada y almacenamiento en puntos costeros estratégicos, denominados cradles, desde donde salían embarques hacia el Caribe y Centroamérica.

“Alrededor de 2019, el líder de TdA, Guerrero Flores, conversó sobre narcotráfico con un individuo que, según él, colaboraba con el régimen venezolano. En múltiples llamadas, Guerrero Flores se ofreció a escoltar cargamentos de droga, explicando que Guerrero Flores y TdA controlaban las costas del estado Aragua, Venezuela.

“Desde la base de operaciones de TdA en la cárcel de Tocorón, Guerrero Flores explicó que TdA podía gestionar la logística de todos los aspectos del narcotráfico, incluyendo el uso de compartimentos de almacenamiento que Guerrero Flores llamaba ‘cunas’, ubicados en una playa del estado Aragua. Al hacerlo, Guerrero Flores confirmó la capacidad de TdA para proteger más de una tonelada de cocaína”, señaló el indictment.

Los envíos salían de Venezuela y utilizaban puntos de transbordo en Centroamérica antes de llegar a territorio mexicano.

“La cocaína procesada era enviada desde Venezuela hacia Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, incluyendo Honduras, Guatemala y México”.

El expediente describe el uso de lanchas rápidas (go-fast vessels), barcos pesqueros y aeronaves que salían de Venezuela rumbo a México, Guatemala y Honduras, aprovechando corrupción institucional y pistas clandestinas.

“Guerrero Flores ofreció proporcionar servicios de escolta para cargamentos de droga, explicando que él y el Tren de Aragua controlaban las costas del estado Aragua”, establece.

“El Tren de Aragua podía encargarse de todos los aspectos logísticos del tráfico de drogas, incluidos compartimentos de almacenamiento ubicados en una playa del estado Aragua”.

Uno de los casos emblemáticos ocurrió en 2006, cuando más de 5.5 toneladas de cocaína fueron enviadas desde Venezuela a México en un avión DC-9. La droga fue cargada en un hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía y aterrizó en Campeche, donde las autoridades mexicanas la aseguraron.

La operación involucró a mandos militares venezolanos y derivó en pagos millonarios de sobornos tras el decomiso

Ese episodio se convirtió en referente histórico de los “narcovuelos” entre Sudamérica y México y marcó el tipo de esquema que el Tren de Aragua replicó durante años con la protección estatal en origen, tránsito por México y redistribución hacia Estados Unidos.

El Tren de Aragua trabajó de manera complementaria con otras organizaciones, pero mantuvo autonomía operativa, ofreciendo “servicios” al régimen y a traficantes aliados, siempre bajo la premisa de impunidad garantizada desde el poder político.

El documento judicial es explícito en que Maduro y su círculo facilitaron, protegieron y se beneficiaron de estas operaciones.

“Nicolás Maduro participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el tráfico de drogas y la protección de sus socios narcotraficantes”, añadió.

Ese esquema permitió que organizaciones como el Tren de Aragua operaran con impunidad, asegurando rutas, escoltas armadas y salida constante de cargamentos hacia el norte.

“Estas organizaciones narcoterroristas no sólo trabajaron directamente con altos funcionarios venezolanos, sino que se beneficiaron del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo, incluido México”.

La acusación señala que el régimen utilizó instituciones civiles, militares y diplomáticas para blindar el tráfico de cocaína y a sus operadores, entre ellos el Tren de Aragua, al que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en 2025.

El expediente identifica de manera explícita al Cártel de Sinaloa, a Los Zetas y a su escisión, el Cártel del Noreste, como organizaciones que recibieron, transportaron y aseguraron cocaína enviada desde Venezuela, en coordinación con funcionarios del más alto nivel del poder político y militar venezolano.

El documento sostiene que estas organizaciones controlaron rutas, transbordos y cruces en territorio mexicano, convirtiendo al país en un eslabón indispensable para que la cocaína producida en Sudamérica llegara al mercado estadunidense.

“Funcionarios venezolanos se asociaron con organizaciones narcoterroristas, incluidas el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, para distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”, se detalla en la acusación.

“Las organizaciones narcotraficantes que operaban en México se beneficiaron del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo, donde la demanda y el precio eran más altos”, indican los señalamientos.

Con información de Milenio