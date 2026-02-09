Traslada SSPE a la ciudad de Chihuahua a grupo criminal detenido en Guachochi

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo el traslado de los cuatro sujetos detenidos en el municipio de Guachochi, a quienes previamente se les aseguró un arsenal de alto poder, droga y más de un millón de pesos en efectivo.

El convoy de traslado partió desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Hidalgo del Parral y concluyó alrededor de las 15:00 horas en la sede de la FGR en la ciudad de Chihuahua capital, bajo un amplio dispositivo de seguridad.

Para el traslado de Jorge Luis F. Ch., Marcos A. M., Saúl Iván A. y Jesús Abraham C. S., se desplegó un operativo especial que contó con la participación de 30 elementos del Grupo Especial de Detectives y 27 agentes de la Fuerza Especial SWAT, ambos adscritos a la Subsecretaría de Estado Mayor, así como 11 elementos de la Guardia Nacional y 12 efectivos del Ejército Mexicano.

Adicionalmente, el operativo contó con el apoyo permanente del helicóptero de la Policía del Estado, lo que permitió ampliar la cobertura aérea de vigilancia durante todo el trayecto. El despliegue se complementó con la participación de 17 unidades terrestres, entre ellas vehículos blindados, en los que se realizó el traslado del grupo criminal.

A su arribo a la Fiscalía General de la República en la capital del estado, los agentes desplegaron un operativo de seguridad perimetral, con el objetivo de garantizar el resguardo de los detenidos y salvaguardar las instalaciones federales ante posibles amenazas.

Estas acciones refuerzan el compromiso institucional de la SSPE y la coordinación permanente con las fuerzas federales, lo que fortalece el trabajo conjunto en materia de seguridad en la región. Dicho esfuerzo forma parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.