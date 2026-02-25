Tras volcadura en el Periférico de la Juventud, captan a hombre golpeando autos en medio del tráfico

Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este miércoles en el Periférico de la Juventud, a la altura de La Cantera, dejó como saldo una volcadura y momentos de tensión entre automovilistas, luego de que uno de los involucrados fuera grabado mientras pateaba vehículos en plena circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Mitsubishi L200 blanca perdió el control cuando circulaba en sentido de norte a sur y se impactó contra una camioneta Haval. Tras el choque, la unidad afectada se proyectó hacia el muro de contención y terminó volcada sobre la cinta asfáltica.

El percance generó fuerte congestionamiento vial en la zona. Minutos después del accidente, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a un hombre —con visibles lesiones en el rostro— reaccionando de manera agresiva y lanzando patadas contra un automóvil blanco que intentaba avanzar entre el tráfico.

Testigos señalaron que la reacción pudo derivarse de un intercambio verbal previo; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado qué detonó el altercado ni la identidad del sujeto captado en las imágenes.

Autoridades acudieron al lugar para atender el siniestro y restablecer la circulación, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades tanto por el accidente como por la conducta agresiva posterior.