Tras victoria de demócratas, Infantino podría ser investigado por sus vínculos con Trump 

El grupo demócrata del Comité de la Cámara de Representantes inició en julio pasado formalmente una investigación sobre lo que describieron como una “campaña sostenida” por parte de Infantino y el organismo rector del futbol mundial para ganarse el favor de Trump.

La victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato permitirá al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citar a declarar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por sus vínculos con Donald Trump.

Los demócratas han calificado la cooperación de la FIFA como “lamentablemente insuficiente” en lo que respecta a las solicitudes de documentos sobre transacciones financieras, el Premio de la Paz de la FIFA y las propuestas comerciales.

El grupo demócrata del Comité de la Cámara de Representantes inició en julio pasado formalmente una investigación sobre lo que describieron como una “campaña sostenida” por parte de Infantino y el organismo rector del futbol mundial para ganarse el favor de Trump.

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de representantes, envió una carta a Infantino y lo acusó de estar vinculado en un sistema de corrupción con el magnate estadunidense.

Raskin, representante por Maryland, solicitó entonces a Infantino presentar documentos e información respecto a una lista de regalos por parte de Trump, comunicaciones con el gobierno de los Estados Unidos relacionadas con sus prácticas de venta de boletos, así como registros de visitantes de las oficinas de la FIFA en Miami y Nueva York.

Debido a que en ese momento los demócratas eran un partido minoritario en el Comité, no tenían la facultad de citar a declarar a Infantino. No obstante, con el resultado de las recientes elecciones en Estados Unidos, tienen la influencia necesaria para forzar el cumplimiento y someter a Infantino a un escrutinio más riguroso.

La investigación se centraría en la propuesta fallida de Infantino para vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo a un grupo de inversión liderado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

La UEFA expresó su pérdida de confianza en Infantino tras la polémica propuesta comercial y se comprometió a respaldar a un candidato opositor en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

La Concacaf y la confederación de Asia también expresaron su rechazo por la propuesta de privatizar de manera parcial los torneos más relevantes del organismo. Sin embargo, dio un giro a su postura a finales de octubre y respaldó a Infantino para su relección como presidente del organismo rector del futbol internacional.