Encuentran sin vida a hombre de 47 años en vivienda de la colonia Churubusco

Un hombre de 47 años fue localizado sin vida la tarde de este miércoles al interior de su vivienda, luego de que sus familiares arribaran al domicilio y lo encontraran tendido sobre un charco de sangre en el pasillo de servicio. Cerca del cuerpo, sobre una mesa, fue localizado un martillo con el mango hacia arriba.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Mario Moreno y Pedro Vargas, en la colonia Churubusco, al norte de la ciudad. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento y procedieron a acordonar un amplio perímetro para preservar la escena.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Criminalística arribaron para procesar el lugar y realizar el levantamiento de indicios, a fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.