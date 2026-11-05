Tras renuncia de Komaba CEN dará nombramiento de nuevo dirigente: Soto

El diputado panista, Jorge Soto dio a conocer que tras la renuncia de César Komaba como dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que será una decisión del CEN del PAN el nombramiento de un nuevo líder.

“Trascendido la probable llegada de Mario García, a este momento yo no tengo información en qué sentido se dio la renuncia de César, lo que sigue es que los 22 miembros del Comité Directivo Municipal tendrán que tomar una decisión de aceptar la renuncia y la ruta a seguir, lo que vamos a explorar es que la secretaria general tome su lugar por estatutos hasta que se resuelva”, comentó.

Será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN quien dé a conocer el nombramiento de la nueva dirigencia municipal para “ir arreglando la casa” de cara a la elección del 2027.

A decir del panista el hay un proceso de una delegación por parte del CEN para ahorrar una asamblea, todo depende de los estatutos del CEN.