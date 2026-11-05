Refuerza Policía Municipal preparación para prevenir fraudes digitales y robo de información bancaria

Personal de la DSPM recibió capacitación de SEPROBAN para identificar nuevas modalidades de fraude, incluidas las que utilizan inteligencia artificial

Para fortalecer la prevención de fraudes digitales y mejorar la orientación que se brinda a la ciudadanía ante este tipo de delitos, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recibió una capacitación especializada por parte de SEPROBAN, como parte de las acciones derivadas del convenio de colaboración firmado recientemente.

Durante el curso, las y los participantes conocieron distintas modalidades utilizadas por delincuentes para obtener información personal y bancaria, entre ellas mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas fraudulentas que buscan engañar a las personas para conseguir contraseñas o datos confidenciales.

También se abordó el uso de inteligencia artificial para crear imágenes, audios o videos falsos, conocidos como deepfakes, que pueden utilizarse para suplantar la identidad de otras personas y cometer fraudes.

La capacitación incluyó riesgos relacionados con compras por internet, programas maliciosos que permiten acceder a dispositivos o bloquear información, así como ataques informáticos dirigidos a cajeros automáticos y terminales de pago.

Además de identificar estas amenazas, el personal recibió información sobre medidas preventivas y acciones de respuesta ante posibles incidentes, con el propósito de contar con mayores herramientas para orientar a la población.

Con esta preparación, la Policía Municipal fortalece sus conocimientos frente a las nuevas modalidades de fraude financiero digital, que representan un riesgo para la información personal y el patrimonio de las familias de Chihuahua Capital.