Avance latino en Estados Unidos abre nuevas expectativas para Chihuahua: René Chavira

El crecimiento de la representación latina en la política estadounidense y los cambios en el mapa electoral de ese país fueron destacados por el alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, quien consideró que el nuevo escenario podría generar oportunidades de entendimiento y colaboración para la entidad.

El funcionario subrayó que los procesos electorales en Estados Unidos tienen características distintas a las de México, debido a la autonomía de sus estados, cuyas decisiones políticas responden principalmente a condiciones y dinámicas locales. Por ello, señaló que no todos los resultados pueden interpretarse como un respaldo o rechazo directo al presidente Donald Trump.

Entre los acontecimientos que consideró relevantes mencionó la llegada de representantes de origen mexicano e hispano a posiciones de relevancia en California y Texas, así como la representación de una mujer indígena en Nuevo México. A su juicio, estos avances reflejan una mayor participación de distintos sectores de la población en la vida pública estadounidense.

Chavira también observó que las pérdidas republicanas en el Congreso y el Senado podrían representar una señal de mayor incidencia sobre la administración de Trump. No obstante, sostuvo que para Chihuahua será importante observar cómo evoluciona la relación política con Texas y Nuevo México, entidades estratégicas por sus vínculos comerciales, económicos y fronterizos.