“Temas del PAN, los resolvemos entre panistas”; señala Carla Rivas

Carla Rivas diputada panista dio a conocer que tras la reunión con un bloque panista se trata de buscar la unidad del Partido Acción Nacional (PAN) resolver los temas entre panistas.

En este sentido destacó que se trata de una reunión en pro de Acción Nacional y con miras de propuestas e ideas.

“Es una reunión de compañeros y compañeras panistas en donde precisamente estuvimos platicando de propuestas e ideas para ayudar a fortalecer a nuestro partido, como lo dije ahorita los temas del PAN los resolvemos los panistas, estamos haciendo este bloque para fortalecer los trabajos del PAN en Chihuahua”, comentó.

Cabe destacar que ayer se reunieron los diputados, Jorge Soto, Carlos Olson, Carla Rivas así como los regidores panistas Isaac Díaz, Félix Martínez y el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas.