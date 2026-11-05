“PAN tiene que salir unido”: Soto tras reunión entre grupos panistas

El diputado panista Jorge Soto Prieto dio a conocer que, tras darse a conocer la reunión entre panistas a fines a César Jáuregui y Rafael Loera con la leyenda de unidad, destacó que es una reunión para buscar una unión rumbo al 2027 asegura que de esto depende el candidato o candidata del partido.

En este sentido destacó que esta reunión o bloque se debió de asuntos que preocupan y ocupan en darle atención para los perfiles a la candidatura a la alcaldía de Chihuahua.

“El PAN tiene que salir unido, el PAN tiene que salir unido tenemos que definir otras cosas antes de definir el perfil idóneo, el bloque es el PAN y el PAN cerrará filas para cuidar sus valores, principios y eventualmente hacerle honor a su historia”, comentó.

En el caso del PAN asegura que el sábado el Consejo Estatal del PAN definirá su exploración del proceso.

Soto destaca que estas reuniones no tienen por qué afectar a su trabajo legislativo o “ambiente” con sus compañeros de bancada.

Cabe destacar que ayer se reunieron los diputados, Jorge Soto, Carlos Olson, Carla Rivas así como los regidores panistas Isaac Díaz, Félix Martínez y el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas.